Saint-Gobain Aktie

Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

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Profitables Saint-Gobain-Investment? 07.10.2026 10:03:42

EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Saint-Gobain gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Saint-Gobain-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 54,47 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Saint-Gobain-Aktie investiert hat, hat nun 18,359 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Saint-Gobain-Aktie auf 67,14 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 232,61 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 23,26 Prozent.

Der Saint-Gobain-Wert an der Börse wurde auf 32,35 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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