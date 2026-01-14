Saint-Gobain Aktie
EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Saint-Gobain-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Saint-Gobain-Aktie bei 35,92 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 278,396 Saint-Gobain-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.01.2026 23 290,65 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 83,66 EUR belief. Damit wäre die Investition 132,91 Prozent mehr wert.
Saint-Gobain markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 42,68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
