EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Saint-Gobain-Aktien gewesen.

Saint-Gobain-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Saint-Gobain-Aktie betrug an diesem Tag 38,70 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Saint-Gobain-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 258,431 Saint-Gobain-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 70,90 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 18 322,78 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 83,23 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Saint-Gobain eine Börsenbewertung in Höhe von 34,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at