Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
|Saint-Gobain-Investition
|
03.06.2026 10:03:41
EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Saint-Gobain-Papier statt. Zum Handelsende stand die Saint-Gobain-Aktie an diesem Tag bei 39,83 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Saint-Gobain-Aktie investierten, hätten nun 25,110 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Saint-Gobain-Anteile wären am 02.06.2026 1 944,01 EUR wert, da der Schlussstand 77,42 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 94,40 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Saint-Gobain belief sich zuletzt auf 37,52 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
17:59
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Anleger in Europa halten sich zurück: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Mittag (finanzen.at)
|
10:03
|EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
02.06.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
02.06.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
02.06.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)