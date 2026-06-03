EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Saint-Gobain-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Saint-Gobain-Papier statt. Zum Handelsende stand die Saint-Gobain-Aktie an diesem Tag bei 39,83 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Saint-Gobain-Aktie investierten, hätten nun 25,110 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Saint-Gobain-Anteile wären am 02.06.2026 1 944,01 EUR wert, da der Schlussstand 77,42 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 94,40 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Saint-Gobain belief sich zuletzt auf 37,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at