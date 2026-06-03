Saint-Gobain Aktie

Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Watchlist
>
Saint-Gobain-Investition 03.06.2026 10:03:41

EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Saint-Gobain-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Saint-Gobain-Papier statt. Zum Handelsende stand die Saint-Gobain-Aktie an diesem Tag bei 39,83 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Saint-Gobain-Aktie investierten, hätten nun 25,110 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Saint-Gobain-Anteile wären am 02.06.2026 1 944,01 EUR wert, da der Schlussstand 77,42 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 94,40 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Saint-Gobain belief sich zuletzt auf 37,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

mehr Nachrichten