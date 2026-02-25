EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 25.02.2023 wurde das Saint-Gobain-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Saint-Gobain-Anteile 55,93 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 178,795 Saint-Gobain-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 716,07 EUR, da sich der Wert einer Saint-Gobain-Aktie am 24.02.2026 auf 87,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 57,16 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Saint-Gobain belief sich jüngst auf 43,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at