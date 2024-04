EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Saint-Gobain-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Saint-Gobain-Papier letztlich bei 52,97 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Saint-Gobain-Aktie investierten, hätten nun 18,879 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 330,19 EUR, da sich der Wert einer Saint-Gobain-Aktie am 23.04.2024 auf 70,46 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 33,02 Prozent gleich.

Insgesamt war Saint-Gobain zuletzt 35,35 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at