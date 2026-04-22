EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Saint-Gobain eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Saint-Gobain-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 51,30 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,493 Saint-Gobain-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Saint-Gobain-Papiers auf 78,42 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 528,65 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52,87 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Saint-Gobain eine Börsenbewertung in Höhe von 38,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at