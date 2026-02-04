EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Saint-Gobain-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 04.02.2021 wurde das Saint-Gobain-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 43,16 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Saint-Gobain-Aktie investiert, befänden sich nun 231,696 Saint-Gobain-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 03.02.2026 19 986,10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 86,26 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +99,86 Prozent.

Saint-Gobain erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 41,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

