EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Saint-Gobain-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Saint-Gobain-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 51,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Saint-Gobain-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 192,864 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.04.2026 gerechnet (77,34 EUR), wäre die Investition nun 14 916,10 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,16 Prozent erhöht.

Saint-Gobain war somit zuletzt am Markt 38,12 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at