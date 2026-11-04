Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
|Frühes Investment
|
04.11.2026 10:03:34
EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Saint-Gobain-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Saint-Gobain-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Saint-Gobain-Aktie letztlich bei 54,27 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 184,264 Saint-Gobain-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 957,44 EUR, da sich der Wert eines Saint-Gobain-Papiers am 03.11.2026 auf 70,32 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29,57 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Saint-Gobain betrug jüngst 34,44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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