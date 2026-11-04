EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Saint-Gobain-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Saint-Gobain-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Saint-Gobain-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Saint-Gobain-Aktie letztlich bei 54,27 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 184,264 Saint-Gobain-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 957,44 EUR, da sich der Wert eines Saint-Gobain-Papiers am 03.11.2026 auf 70,32 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29,57 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Saint-Gobain betrug jüngst 34,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at