Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
|Lukratives Saint-Gobain-Investment?
|
15.04.2026 10:04:18
EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit der Saint-Gobain-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 90,18 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,109 Saint-Gobain-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 86,21 EUR, da sich der Wert eines Saint-Gobain-Anteils am 14.04.2026 auf 77,74 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,79 Prozent verringert.
Saint-Gobain wurde am Markt mit 37,20 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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