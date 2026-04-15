EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Saint-Gobain-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit der Saint-Gobain-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 90,18 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,109 Saint-Gobain-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 86,21 EUR, da sich der Wert eines Saint-Gobain-Anteils am 14.04.2026 auf 77,74 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,79 Prozent verringert.

Saint-Gobain wurde am Markt mit 37,20 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at