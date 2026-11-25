Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
|Lohnender Saint-Gobain-Einstieg?
|
25.11.2026 10:03:42
EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Saint-Gobain-Papier via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des Saint-Gobain-Papiers betrug an diesem Tag 85,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Saint-Gobain-Papier investiert hätte, befänden sich nun 117,647 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 512,94 EUR, da sich der Wert eines Saint-Gobain-Papiers am 24.11.2026 auf 72,36 EUR belief. Mit einer Performance von -14,87 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Saint-Gobain eine Börsenbewertung in Höhe von 35,81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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