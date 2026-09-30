Saint-Gobain Aktie

Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

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Rentabler Saint-Gobain-Einstieg? 30.09.2026 10:03:37

EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Saint-Gobain-Aktie Anlegern gebracht.

Die Saint-Gobain-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Saint-Gobain-Anteile bei 91,66 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Saint-Gobain-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,091 Saint-Gobain-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 69,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,15 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 23,85 Prozent.

Der Börsenwert von Saint-Gobain belief sich zuletzt auf 34,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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