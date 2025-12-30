EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sanofi-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Sanofi-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Sanofi-Aktie betrug an diesem Tag 76,39 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 13,091 Sanofi-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.12.2025 auf 82,24 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 076,60 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,66 Prozent zugenommen.

Sanofi war somit zuletzt am Markt 98,65 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

