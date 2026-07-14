Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|Rentables Sanofi-Investment?
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14.07.2026 10:03:55
EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Sanofi-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 72,48 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 13,797 Sanofi-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.07.2026 auf 77,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 063,76 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 6,38 Prozent vermehrt.
Sanofi wurde am Markt mit 91,64 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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