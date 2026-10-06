Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|Rentables Sanofi-Investment?
|
06.10.2026 10:03:24
EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sanofi-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Sanofi-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 65,91 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,171 Sanofi-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 69,99 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 061,84 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 6,18 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Sanofi zuletzt 84,39 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
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Analysen zu Sanofi S.A.
|08:35
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
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|Sanofi S.A.
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