Sanofi Aktie

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WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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Rentables Sanofi-Investment? 06.10.2026 10:03:24

EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sanofi-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sanofi-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Sanofi-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Sanofi-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 65,91 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,171 Sanofi-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 69,99 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 061,84 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 6,18 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Sanofi zuletzt 84,39 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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01.10.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
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Sanofi S.A. 70,43 -0,18% Sanofi S.A.

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