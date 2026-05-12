EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Sanofi-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Sanofi-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 82,42 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Sanofi-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,133 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 73,22 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 888,41 EUR wert. Mit einer Performance von -11,16 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Sanofi belief sich zuletzt auf 87,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at