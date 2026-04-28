EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Sanofi-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Sanofi-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 93,10 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 107,411 Sanofi-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.04.2026 auf 78,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 474,76 EUR wert. Damit wäre die Investition um 15,25 Prozent gesunken.

Am Markt war Sanofi jüngst 96,11 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at