Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|Investmentbeispiel
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23.06.2026 10:04:02
EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Sanofi-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete das Sanofi-Papier bei 83,07 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,038 Sanofi-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.06.2026 gerechnet (72,49 EUR), wäre das Investment nun 872,64 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 12,74 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Sanofi eine Marktkapitalisierung von 89,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
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