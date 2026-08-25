Sanofi Aktie

Sanofi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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Sanofi-Anlage 25.08.2026 10:03:37

EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Sanofi eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Sanofi-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Sanofi-Papier bei 98,71 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Sanofi-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,131 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 78,28 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 793,03 EUR wert. Damit wäre die Investition um 20,70 Prozent gesunken.

Sanofi war somit zuletzt am Markt 94,08 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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