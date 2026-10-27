Sanofi Aktie

Sanofi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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Langfristige Investition 27.10.2026 10:03:29

EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 5 Jahren bedeutet

EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Sanofi-Investment gewesen.

Die Sanofi-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 82,20 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Sanofi-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,166 Sanofi-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 907,34 EUR, da sich der Wert eines Sanofi-Papiers am 26.10.2026 auf 74,58 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 9,27 Prozent.

Sanofi wurde am Markt mit 88,88 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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21.10.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 Sanofi Neutral UBS AG
07.10.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Sanofi S.A. 75,13 0,32% Sanofi S.A.

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