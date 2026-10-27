Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|Langfristige Investition
|
27.10.2026 10:03:29
EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 5 Jahren bedeutet
Die Sanofi-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 82,20 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Sanofi-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,166 Sanofi-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 907,34 EUR, da sich der Wert eines Sanofi-Papiers am 26.10.2026 auf 74,58 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 9,27 Prozent.
Sanofi wurde am Markt mit 88,88 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|21.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|75,13
|0,32%
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