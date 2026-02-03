Sanofi Aktie
EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor einem Jahr eingebracht
Die Sanofi-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 104,46 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Sanofi-Aktie investiert hat, hat nun 95,730 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.02.2026 auf 80,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 701,51 EUR wert. Mit einer Performance von -22,98 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Sanofi zuletzt 95,74 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|30.01.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|29.01.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|29.01.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|80,77
|0,34%