WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

Profitables Sanofi-Investment? 03.02.2026 10:04:03

EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Sanofi-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Sanofi-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 104,46 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Sanofi-Aktie investiert hat, hat nun 95,730 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.02.2026 auf 80,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 701,51 EUR wert. Mit einer Performance von -22,98 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Sanofi zuletzt 95,74 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

30.01.26 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
29.01.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Sanofi Neutral UBS AG
29.01.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Sanofi S.A. 80,77 0,34% Sanofi S.A.

