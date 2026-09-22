Sanofi Aktie

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WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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Sanofi-Investment 22.09.2026 10:03:35

EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Sanofi-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Sanofi-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Sanofi-Anteile betrug an diesem Tag 102,10 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 97,943 Sanofi-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 74,59 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 305,58 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 26,94 Prozent eingebüßt.

Alle Sanofi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 88,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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