EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Die Sanofi-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Sanofi-Anteile bei 83,18 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,202 Sanofi-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Sanofi-Papiers auf 74,51 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89,57 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,43 Prozent verringert.

Der Sanofi-Wert an der Börse wurde auf 91,13 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at