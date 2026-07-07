Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|Lukrative Sanofi-Investition?
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07.07.2026 10:03:50
EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Die Sanofi-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Sanofi-Anteile bei 83,18 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,202 Sanofi-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Sanofi-Papiers auf 74,51 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89,57 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,43 Prozent verringert.
Der Sanofi-Wert an der Börse wurde auf 91,13 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
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