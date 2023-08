EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Santander eingebracht

Wer vor Jahren in Santander-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Santander-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,85 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Santander-Aktie investiert, befänden sich nun 541,345 Santander-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Santander-Papiere wären am 11.08.2023 1 944,78 EUR wert, da der Schlussstand 3,59 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +94,48 Prozent.

Am Markt war Santander jüngst 57,27 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at