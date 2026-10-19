Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Profitables Santander-Investment?
|
19.10.2026 10:04:18
EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Santander-Papier an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 3,88 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Santander-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 575,713 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 12,03 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 996,13 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 209,96 Prozent.
Der Börsenwert von Santander belief sich zuletzt auf 175,04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|16.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Santander Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Santander Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.08.26
|Santander Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.05.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|04.02.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|11,68
|-1,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.