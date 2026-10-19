EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Santander-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Santander-Papier an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 3,88 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Santander-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 575,713 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 12,03 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 996,13 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 209,96 Prozent.

Der Börsenwert von Santander belief sich zuletzt auf 175,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at