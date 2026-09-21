Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Profitabler Santander-Einstieg?
|
21.09.2026 10:03:43
EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Santander-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3,71 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Santander-Aktie investierten, hätten nun 269,291 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 12,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 372,60 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 237,26 Prozent gesteigert.
Am Markt war Santander jüngst 182,17 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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