Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Santander-Investment
|
16.11.2026 10:03:29
EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Santander-Papier an der Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Santander-Anteile an diesem Tag 4,01 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Santander-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 24,923 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 276,39 EUR, da sich der Wert eines Santander-Anteils am 13.11.2026 auf 11,09 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 176,39 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Santander eine Börsenbewertung in Höhe von 161,31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
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