EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Santander-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde die Santander-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Santander-Papier an diesem Tag 3,19 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 31,309 Santander-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.01.2026 328,05 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10,48 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 228,05 Prozent.

Zuletzt verbuchte Santander einen Börsenwert von 153,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at