EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Santander-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Santander-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Santander-Papier bei 2,94 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 33,996 Santander-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 319,63 EUR, da sich der Wert einer Santander-Aktie am 27.03.2026 auf 9,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 219,63 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Santander bezifferte sich zuletzt auf 138,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at