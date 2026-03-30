Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Santander Aktie

Santander für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Santander-Anlage im Blick 30.03.2026 10:03:40

EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 5 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Santander-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Santander-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Santander-Papier bei 2,94 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 33,996 Santander-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 319,63 EUR, da sich der Wert einer Santander-Aktie am 27.03.2026 auf 9,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 219,63 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Santander bezifferte sich zuletzt auf 138,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

mehr Nachrichten