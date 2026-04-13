Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Santander-Anlage im Blick
|
13.04.2026 10:03:42
EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Santander-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,59 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Santander-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 789,549 Santander-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.04.2026 auf 10,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 818,90 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 88,19 Prozent gesteigert.
Am Markt war Santander jüngst 154,36 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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