EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Santander-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Santander-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Santander-Papier an diesem Tag 3,38 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2 962,085 Santander-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 38 116,11 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 12,87 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 281,16 Prozent gleich.

Insgesamt war Santander zuletzt 193,12 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at