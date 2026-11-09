Santander Aktie

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WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

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Frühes Investment 09.11.2026 10:03:46

EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Santander-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Santander-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Santander-Aktie betrug an diesem Tag 3,19 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Santander-Aktie investiert, befänden sich nun 3 133,323 Santander-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Santander-Aktien wären am 06.11.2026 33 514,02 EUR wert, da der Schlussstand 10,70 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 235,14 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Santander zuletzt 155,58 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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