Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Frühes Investment
|
09.11.2026 10:03:46
EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Santander-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Santander-Aktie betrug an diesem Tag 3,19 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Santander-Aktie investiert, befänden sich nun 3 133,323 Santander-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Santander-Aktien wären am 06.11.2026 33 514,02 EUR wert, da der Schlussstand 10,70 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 235,14 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Santander zuletzt 155,58 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|03.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.05.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10,81
|2,12%