WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

Profitabler Santander-Einstieg? 02.03.2026 10:16:34

EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Santander-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem Santander-Papier statt. Zum Handelsende stand das Santander-Papier an diesem Tag bei 2,89 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Santander-Papier investiert hätte, hätte er nun 3 457,217 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 37 303,37 EUR, da sich der Wert einer Santander-Aktie am 27.02.2026 auf 10,79 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 273,03 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Santander zuletzt 158,38 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

27.02.26 Santander Buy UBS AG
26.02.26 Santander Buy Deutsche Bank AG
25.02.26 Santander Outperform RBC Capital Markets
25.02.26 Santander Overweight Barclays Capital
25.02.26 Santander Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 10,42 -1,73% Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

