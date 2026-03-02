Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Profitabler Santander-Einstieg?
|
02.03.2026 10:16:34
EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem Santander-Papier statt. Zum Handelsende stand das Santander-Papier an diesem Tag bei 2,89 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Santander-Papier investiert hätte, hätte er nun 3 457,217 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 37 303,37 EUR, da sich der Wert einer Santander-Aktie am 27.02.2026 auf 10,79 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 273,03 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Santander zuletzt 158,38 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|27.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|04.02.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10,42
|-1,73%
