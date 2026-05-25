EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Santander-Aktien gewesen.

Die Santander-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Santander-Papier bei 3,37 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Santander-Aktie investiert hat, hat nun 2 963,402 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 30 902,36 EUR, da sich der Wert eines Santander-Anteils am 22.05.2026 auf 10,43 EUR belief. Mit einer Performance von +209,02 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Santander zuletzt 153,06 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at