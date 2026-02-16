Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Langfristige Investition
|
16.02.2026 10:03:48
EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Santander-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 5,79 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Santander-Aktie investiert hat, hat nun 17,265 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10,03 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,24 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 73,24 Prozent.
Der Börsenwert von Santander belief sich zuletzt auf 147,24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|11:49
|Santander Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|11:49
|Santander Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|11:49
|Santander Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|04.02.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|04.02.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10,33
|3,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.