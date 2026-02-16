Santander Aktie

Santander für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

Langfristige Investition 16.02.2026 10:03:48

EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Santander-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Santander-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 5,79 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Santander-Aktie investiert hat, hat nun 17,265 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10,03 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,24 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 73,24 Prozent.

Der Börsenwert von Santander belief sich zuletzt auf 147,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 10,33 3,01% Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

