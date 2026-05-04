Santander Aktie

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WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

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Frühe Anlage 04.05.2026 10:03:41

EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santander von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santander von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Santander-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 04.05.2016 wurden Santander-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Santander-Anteile betrug an diesem Tag 3,77 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Santander-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2 654,414 Santander-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Santander-Aktie auf 10,38 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27 552,82 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 175,53 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Santander belief sich zuletzt auf 152,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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