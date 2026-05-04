Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Frühe Anlage
|
04.05.2026 10:03:41
EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santander von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 04.05.2016 wurden Santander-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Santander-Anteile betrug an diesem Tag 3,77 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Santander-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2 654,414 Santander-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Santander-Aktie auf 10,38 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27 552,82 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 175,53 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Santander belief sich zuletzt auf 152,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|30.04.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Santander Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Santander Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Santander Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|04.02.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10,11
|-1,37%