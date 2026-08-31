Santander Aktie

Santander für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

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Lohnende Santander-Investition? 31.08.2026 10:03:47

EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santander von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santander von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Santander eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Santander-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 8,16 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Santander-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 122,549 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 28.08.2026 1 557,84 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 12,71 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 55,78 Prozent.

Santander markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 190,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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