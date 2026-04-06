Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Lukrativer Santander-Einstieg?
|
06.04.2026 10:03:47
EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Santander-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Santander-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 3,38 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Santander-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 296,005 Santander-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Santander-Papiers auf 9,81 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 904,99 EUR wert. Damit wäre die Investition 190,50 Prozent mehr wert.
Alle Santander-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 144,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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