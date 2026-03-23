EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Santander-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Santander-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Santander-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3,32 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Santander-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3 012,502 Santander-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.03.2026 27 850,58 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 9,25 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 178,51 Prozent gesteigert.

Alle Santander-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 135,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at