Santander Aktie

Santander für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

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Lukrative Santander-Anlage? 05.10.2026 10:03:43

EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Santander-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Santander-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Santander-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Santander-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 3,55 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Santander-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 28,165 Santander-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 11,81 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 332,57 EUR wert. Mit einer Performance von +232,57 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Santander jüngst 171,75 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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