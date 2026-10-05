Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Lukrative Santander-Anlage?
|
05.10.2026 10:03:43
EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Santander-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die Santander-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 3,55 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Santander-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 28,165 Santander-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 11,81 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 332,57 EUR wert. Mit einer Performance von +232,57 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war Santander jüngst 171,75 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|01.10.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.08.26
|Santander Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Santander Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.08.26
|Santander Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Santander Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.08.26
|Santander Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Santander Buy
|UBS AG
|22.07.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.05.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|04.02.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|12,36
|4,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.