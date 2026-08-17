Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Profitabler Santander-Einstieg?
|
17.08.2026 10:04:12
EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Santander-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die Santander-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3,14 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Santander-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3 182,180 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 41 043,75 EUR, da sich der Wert eines Santander-Anteils am 14.08.2026 auf 12,90 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 41 043,75 EUR, was einer positiven Performance von 310,44 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Santander eine Marktkapitalisierung von 189,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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