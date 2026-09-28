EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Santander-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Santander-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Santander-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 8,85 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Santander-Aktie investierten, hätten nun 1 129,944 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (12,57 EUR), wäre das Investment nun 14 205,65 EUR wert. Mit einer Performance von +42,06 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Santander belief sich jüngst auf 182,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at