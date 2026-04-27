Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Profitables Santander-Investment?
|
27.04.2026 10:03:32
EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santander von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 27.04.2021 wurden Santander-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3,06 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Santander-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 326,797 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.04.2026 auf 10,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 332,68 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 233,27 Prozent.
Am Markt war Santander jüngst 149,69 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
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