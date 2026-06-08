EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santander von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Santander-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Santander-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 7,08 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 141,283 Santander-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 05.06.2026 1 508,05 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10,67 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 50,81 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Santander betrug jüngst 156,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at