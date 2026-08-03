EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santander von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Santander-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Santander-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Santander-Anteile letztlich bei 7,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Santander-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,899 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 171,20 EUR, da sich der Wert einer Santander-Aktie am 31.07.2026 auf 12,32 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71,20 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Santander einen Börsenwert von 180,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at