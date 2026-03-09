EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Santander-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Santander-Papier via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3,82 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 26,202 Santander-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 251,07 EUR, da sich der Wert einer Santander-Aktie am 06.03.2026 auf 9,58 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 151,07 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Santander eine Marktkapitalisierung von 140,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at