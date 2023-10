EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Schneider Electric-Investment abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden Schneider Electric-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Schneider Electric-Anteile bei 62,96 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Schneider Electric-Aktie investierten, hätten nun 15,883 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 416,77 EUR, da sich der Wert eines Schneider Electric-Anteils am 16.10.2023 auf 152,16 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 141,68 Prozent.

Der Schneider Electric-Wert an der Börse wurde auf 85,88 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at