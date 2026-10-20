Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|Investmentbeispiel
|
20.10.2026 10:03:36
EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Schneider Electric-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Schneider Electric-Papier an diesem Tag 63,00 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 158,730 Schneider Electric-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.10.2026 40 095,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 252,60 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 300,95 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric belief sich zuletzt auf 142,81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
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