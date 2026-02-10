EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schneider Electric-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Schneider Electric-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 48,50 EUR. Bei einem Schneider Electric-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 206,186 Schneider Electric-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Schneider Electric-Papiers auf 256,85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 52 958,76 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +429,59 Prozent.

Der Börsenwert von Schneider Electric belief sich jüngst auf 142,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at