Frühes Investment 10.02.2026 10:04:07

EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 10 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schneider Electric-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Schneider Electric-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 48,50 EUR. Bei einem Schneider Electric-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 206,186 Schneider Electric-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Schneider Electric-Papiers auf 256,85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 52 958,76 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +429,59 Prozent.

Der Börsenwert von Schneider Electric belief sich jüngst auf 142,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 10 Jahren eingebracht

Frühes Investment So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schneider Electric-Aktie Anlegern gebracht.

03.02.26
 EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schneider Electric von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
27.01.26
 EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schneider Electric-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
20.01.26
 EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schneider Electric von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
13.01.26
 EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
06.01.26
 EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schneider Electric-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
30.12.25
 EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
23.12.25
 EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schneider Electric von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
16.12.25
 EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)

Analysen zu Schneider Electric S.A.

09.02.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
20.01.26 Schneider Electric Buy UBS AG
15.01.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
13.01.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Schneider Electric S.A. 265,50 2,39% Schneider Electric S.A.

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
