Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|Frühes Investment
|
10.02.2026 10:04:07
EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Schneider Electric-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 48,50 EUR. Bei einem Schneider Electric-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 206,186 Schneider Electric-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Schneider Electric-Papiers auf 256,85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 52 958,76 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +429,59 Prozent.
Der Börsenwert von Schneider Electric belief sich jüngst auf 142,40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
|09.02.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
